Merck: résultats positifs pour le vaccin anti-cancer information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 14:47

(CercleFinance.com) - Moderna et Merck sont attendus en hausse mardi à la Bourse de New York après avoir annoncé le succès d'un essai clinique sur leur projet de vaccin à ARN messager dans le traitement du mélanome.



Les deux groupes pharmaceutiques indiquent que l'étude de Phase 2b portant sur le vaccin candidat mRNA-4157/V940 a atteint son critère d'évaluation principal lorsqu'il a été associé à l'immunothérapie Keytruda de Merck.



Le produit a en effet permis une amélioration 'significative' à la fois sur les plans clinique et statistique de la survie seul chez les patients atteints d'un mélanome de stade 3/4.



En l'espèce, un traitement adjuvant basé sur le mRNA-4157/V940 et Keytruda a permis de réduire le risque de décès ou de récurrence de la maladie de 44% contre Keytruda administré seul.



'Les résultats dévoilés aujourd'hui constituent une nouvelle particulièrement encourageante pour ce qui concerne le traitement du cancer', a estimé Stéphane Bancel, le directeur général de Moderna.



Les vaccins anticancéreux personnalisés ont été conçus en vue de stimuler le système immunitaire de telle sorte qu'un patient puisse générer une réponse antitumorale 'sur mesure', c'est-à-dire spécifique à la signature mutationnelle de sa tumeur.



Après ces résultats encourageants, Merck et Moderna prévoient de se rapprocher des autorités sanitaires en vue d'initier une étude clinique de phase 3 dans le courant de l'année prochaine.



Pour mémoire, les deux groupes ont conclu au mois d'octobre un accord prévoyant le développement et la commercialisation conjointe du mRNA-4157/V940, qui les verra se partager les coûts et les profits du produit dans le cadre de cette collaboration mondiale.



En cotations avant-Bourse, l'action Moderna s'adjugeait plus de 8% mardi matin tandis que le titre Merck était attendu en hausse de 2,5%.