Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : résultats positifs pour Keytruda associé au Lenvima Cercle Finance • 16/12/2020 à 14:48









(CercleFinance.com) - Merck et Eisai ont annoncé aujourd'hui que l'essai pivot de phase 3 (Keynote-775) évaluant l'utilisation expérimentale du Keytruda associé au Lenvima avait atteint ses deux critères principaux de survie globale (SG) et de survie sans progression (SSP) chez les patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre avancé, après au moins un régime à base de platine. Par conséquent, Merck et Eisai prévoient de discuter de ces données avec les autorités réglementaires du monde entier, dans le but de soumettre des demandes d'autorisation de mise sur le marché sur la base de ces résultats.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -2.40% MERCK NYSE -0.41%