Merck: résultats positifs dans le cancer de l'endomètre information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 15:08

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé hier les résultats d'un essai de phase 3 portant sur Keytruda en association avec une chimiothérapie standard (carboplatine et paclitaxel) poursuivie ensuite en monothérapie toutes les six semaines pendant 14cycles maximum, pour le traitement de première ligne de certaines patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre de stadeIII-IV ou récidivant.



Les résultats de l'essai ont montré que le régime Keytruda a démontré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie sans progression (SSP) pour les patients.



Ces données de dernière minute sont présentées pour la première fois lors d'une plénière scientifique lors de la réunion annuelle 2023 de la Society of Gynecologic Oncology (SGO) sur le cancer des femmes et sont également publiées simultanément dans le New England Journal of Medicine.



Les résultats sont en cours de discussion avec les autorités réglementaires du monde entier.