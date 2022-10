Merck: résultats mitigés pour la pilule anti-Covid information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 15:44

(CercleFinance.com) - Merck et son partenaire Ridgeback Biotherapeutics ont publié hier soir les résultats de deux études évaluant LAGEVRIO (molnupiravir), une pilule expérimentale anti-Covid.



Baptisée Panoramic, la première étude a été conduite par l'Université d'Oxford au Royaume-Uni auprès d'adultes vaccinés (95 % ayant reçu trois doses ou plus d'un vaccin contre le SRAS-CoV-2) et pour la plupart âgés de moins de 65 ans.



Le critère principal de l'étude - à savoir la réduction des hospitalisations et décès dans les 28 jours après traitement - n'a pas été atteint, indique Merck. En effet, 0,8 % des patients du groupe traité par LAGEVRIO et de 0,8% des patients bénéficiant des soins habituels ont été hospitalisés ou sont décédés dans les 28 premiers jours.



En revanche, concernant les objectifs secondaire, l'étude montre une amélioration dans le protocole LAGEVRIO par rapport aux soins habituel sur une série de mesures. On a notamment constaté des délais médians plus courts de 6 jours entre la prise du traitement et le rétablissement autodéclaré ou la 1ère récupération, souligne le laboratoire.



La seconde étude, Clalit, a été menée par des chercheurs en Israël sur des adultes principalement âgés souffrant de problèmes de santé chroniques sous-jacents les rendant plus vulnérables à la Covid.



Dans cette étude, un taux inférieur d'hospitalisations et de mortalité dues au COVID-19 a été observé chez les patients de 65 ans et plus avec LAGEVRIO, mais pas chez les adultes plus jeunes.



'Ces résultats, en particulier en ce qui concerne l'amélioration symptomatique observée dans un objectif secondaire de l'étude Panoramic et la réduction des taux d'hospitalisation et de mortalité observés dans la partie la plus âgée de la population de patients dans l'étude Clalit, renforcent le besoin urgent d'un accès mondial à LAGEVRIO pour le traitement de la COVID-19 chez les patients à haut risque', a déclaré le Dr Dean Y. Li, président, Laboratoires de recherche Merck.