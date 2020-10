Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : résultats encourageants pour un traitement du VIH Cercle Finance • 08/10/2020 à 15:48









(CercleFinance.com) - Merck a présenté aujourd'hui les résultats de son essai de phase 2B évaluant l'efficacité de l'islatravir en association avec la doravirine pour le traitement des adultes infectés par le VIH-1. Les résultats montrent que l'association des deux médicaments maintient la suppression virologique, indique Merck. Le laboratoire a également présenté les résultats des études de phase 1 / 1b pour MK-8507. Les analyses et résultats détaillées ont été présentées dans le cadre du Congrès international HIV Glasgow 2020.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +0.29% MERCK NYSE +1.84%