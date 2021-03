Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : résultats encourageants pour le molnipiravir Cercle Finance • 08/03/2021 à 11:18









(CercleFinance.com) - Merck et Ridgeback Biotherapeutics ont annoncé samedi 6 mars les résultats préliminaires de l'essai de phase 2a randomisé visant à évaluer l'innocuité, la tolérabilité et l'efficacité du molnipiravir, un antiviral oral expérimental, comme soin du SARS-CoV-2, le virus de la Covid-19. Pour le moment, les deux sociétés n'ont rendu compte que des résultats portant sur un objectif secondaire de l'étude et montrant une diminution plus rapide du virus infectieux chez les personnes atteintes de Covid-19 précoce traitées avec du molnupiravir. Des résultats jugés 'prometteurs' qui, s'ils sont étayés par des études supplémentaires, 'pourraient avoir d'importantes implications en matière de santé publique, d'autant plus que le SRAS-CoV- 2 virus continuent de se propager et d'évoluer dans le monde ', a noté le Dr William Fischer, chercheur principal de l'étude et professeur agrégé de médecine à la faculté de médecine de l'Université de Caroline du Nord (Etats-Unis).

