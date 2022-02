Merck: résultats encourageants pour le Lynparza information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 12:53

(CercleFinance.com) - Merck et AstraZeneca ont annoncé des résultats positifs sur le Lynparza dans le cadre d'un essai de phase III, montrant que le Lynparza, associé à l'abiraterone et au prednisone a démontré 'une amélioration statistiquement et cliniquement significative' chez les patients atteints de certains cancers de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC), par rapport au traitement associant seulement abiraterone et prednisone.



Merck rappelle qu'à l'échelle mondiale, le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus fréquent chez les hommes. Les patients atteints d'un cancer avancé de la prostate ont un pronostic 'particulièrement sombre' et le taux de survie à cinq ans reste 'faible'.



Néanmoins, Fred Saad, professeur et directeur de l'unité d'oncologie génito-urinaire au CHU de Montréal et chercheur principal de l'essai souligne que l'ajout du Lynparza au protocole de soin a permis de retarder la progression de la maladie de huit mois. Par conséquent, 'cette association pourrait devenir une nouvelle option de soins standard dans le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration', a-t-il indiqué.



Les résultats détaillés de l'essai seront présentés lors du symposium 2022 sur les cancers génito-urinaires (GU) de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) le 17 février 2022.