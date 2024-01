Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: résultats encourageants pour Keytruda dans le CCR information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé ce week-end les résultats d'un essai de phase 3 évaluant Keytruda comme traitement adjuvant des patients atteints d'un carcinome rénal (CCR) à risque intermédiaire-élevé ou élevé de récidive après une néphrectomie, ou après une néphrectomie et une résection de lésions métastatiques.



Lors de la troisième analyse intermédiaire prédéfinie, Keytruda a amélioré de 38% la survie globale (SG par rapport au placebo. À 48 mois, le taux de SG estimé était de 91,2% pour les patients ayant reçu Keytruda, contre 86,0% pour les patients ayant reçu le placebo.



Le bénéfice en termes de SG pour les patients ayant reçu Keytruda a été observé dans des sous-groupes clés, souligne le aboratoire.



Selon le Dr. Toni K. Choueiri, directeur du Lank Center for Genitourinary Oncology, Dana-Farber Cancer Institute et Jerome et Nancy Kohlberg professeur de médecine, Harvard Medical School, il s'agit du tout premier essai de phase 3 à démontrer une amélioration de la survie des patients atteints d'un cancer du rein présentant un risque de récidive après une intervention chirurgicale.





