Merck: résultat d'une étude pour le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 12:32

(CercleFinance.com) - Merck annonce que KEYTRUDA® (pembrolizumab) améliore significativement la survie sans maladie (SSM) par rapport au placebo en tant que traitement adjuvant chez les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) de stade IB-IIIA, indépendamment de l'expression du PD-L1.



L'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer (EORTC) et la Plate-forme européenne d'oncologie thoracique (ETOP) ont annoncé aujourd'hui les résultats de l'essai pivot de phase 3 KEYNOTE-091.



L'étude a montré que le traitement adjuvant par KEYTRUDA réduit le risque de récidive ou de décès de 24 % par rapport au placebo.



'Ce sont les premiers résultats positifs pour KEYTRUDA dans le cadre d'un traitement adjuvant du cancer du poumon non à petites cellules, et ils représentent la sixième étude pivot positive évaluant un régime à base de KEYTRUDA dans les stades précoces du cancer', a déclaré le Dr Roy Baynes, vice-président senior et responsable du développement clinique mondial, médecin en chef de Merck Research Laboratories.