Merck : résultat d'un médicament contre la pneumonie

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé que son médicament Recarbrio a démontré une efficacité et une sécurité similaires à celles d'un traitement standard chez les adultes atteints de pneumonie bactérienne contractée à l'hôpital ou associée à un ventilateur. Dans un essai clinique de phase 3, Recarbrio a démontré une 'non-infériorité' par rapport à la pipéracilline et au tazobactam, le comparateur actif, dans les critères d'évaluation primaires et secondaires de l'étude, une mortalité à 28 jours et une réponse clinique. Plus tôt cette année, la Food and Drug Administration des États-Unis a accepté le médicament pour examen pour cette population de patients. Une décision est attendue pour le 4 juin, a indiqué Merck.

