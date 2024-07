Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: renoue avec les bénéfices au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 12:58









(CercleFinance.com) - Merck annonce que ses ventes ont atteint 16,1 milliards de dollars au titre du 2e trimestre, en hausse annuelle de 7%. L'activité est notamment portée par une hausse de 16% des ventes de Keytruda, à 7,3 milliards de dollars.



Le laboratoire enregistre un résultat net ajusté part du groupe de 5,8 milliards de dollars, loin de la perte de 5,2milliards de dollars du 2e trimestre 2023. Le BPA ajuste remonte ainsi de -2,06$ il y a douze mois à +2,28$.



' Notre activité affiche une forte dynamique à la fin du premier semestre ', a déclaré Robert M. Davis, président-directeur général de Merck. ' Grâce à une excellente exécution scientifique, commerciale et opérationnelle, nous franchissons des étapes importantes pour notre entreprise et pour les patients', a-t-il ajouté.



Sur l'ensemble de l'exercice, Merck cible des ventes mondiales comprises entre 63,4 et 64,4 milliards de dollars, ainsi qu'un BPA ajusté compris entre 8,94 et 8,04 dollars.





Valeurs associées MERCK 127,81 USD NYSE +2,00%