Merck: relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Merck annonce resserrer à la hausse ses objectifs pour l'ensemble de 2022, visant désormais un BPA ajusté (non GAAP) entre 7,32 et 7,37 dollars, pour des revenus anticipés maintenant entre 58,5 et 59 milliards de dollars.



Sur son troisième trimestre, le laboratoire pharmaceutique publie un BPA ajusté en croissance de 4% à 1,85 dollar, pour des revenus en hausse de 14% à un peu moins de 15 milliards de dollars (+18% à taux de changes constants).



Par ailleurs, Merck (MSD en dehors des États-Unis et du Canada), a annoncé mercredi l'élection de Robert Davis au poste de président du conseil d'administration, à compter du 1er décembre prochain, succédant alors à Kenneth Frazier qui prendra sa retraite.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris +1.53% MERCK NYSE +0.64%