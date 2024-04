Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: relèvement des fourchettes-cibles annuelles information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 13:37









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Merck indique relever et resserrer ses fourchettes-cibles de BPA ajusté et de revenus pour l'ensemble de 2024, les attendant désormais de 8,53 à 8,65 dollars et de 63,1 à 64,3 milliards respectivement.



Sur les trois premiers mois de l'année, le laboratoire pharmaceutique a engrangé un BPA non-GAAP en hausse de 48% à 2,07 dollars, pour un chiffre d'affaires proche de 15,8 milliards de dollars, en augmentation de 9% (+12% hors effets de change).



Merck met en avant la poursuite d'une forte croissance des revenus en oncologie et en vaccins, avec des progressions hors effets de changes de 24% pour son médicament-phare Keytruda et de 17% pour sa franchise Gardasil/Gardasil 9.





