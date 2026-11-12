Merck relève ses prévisions 2026 pour la troisième fois

Merck KGaA MRCG.DE a revu à la hausse jeudi ses prévisions de résultat opérationnel pour 2026, pour la troisième fois cette année, en raison de meilleures performances sous-jacentes, aux effets de change et à l'acquisition de la société américaine Bio-Techne.

Le laboratoire pharmaceutique allemand a déclaré s'attendre à un résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté compris entre 6,2 milliards et 6,4 milliards d'euros, contre une fourchette précédente de 5,9 à 6,3 milliards d'euros.

Le groupe diversifié, détenu par une famille, table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 21,5 milliards et 21,9 milliards d’euros, contre entre 21 milliards et 21,8 milliards d’euros précédemment.

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires net a progressé de 5,8% en glissement annuel pour atteindre 5,6 milliards d’euros, tandis que l’Ebitda a augmenté de 0,8% à 1,7 milliard d’euros.

"Nos résultats du troisième trimestre soulignent la solidité de notre modèle économique intégré, avec notre position forte sur des marchés en croissance attractifs, notamment la biofabrication, la recherche et le développement tout au long de la chaîne de valeur des sciences de la vie, la fabrication de semi-conducteurs au service de l’IA et des noeuds avancés, ainsi que les maladies rares et les spécialités ciblées", a déclaré Kai Beckmann, président du directoire.

En tant que fournisseur de l’industrie des semi-conducteurs, Merck fabrique des matériaux spécialisés et des solutions chimiques utilisés pour produire des micropuces de pointe qui sont à la base des applications d’IA et des centres de données.

En juin, Merck a renforcé sa division Life Science, spécialisée dans les outils de recherche et de fabrication de médicaments, en concluant un accord de 11,3 milliards de dollars (10,20 milliards d'euros) pour l'acquisition de Bio-Techne, sa plus importante transaction depuis plus d'une décennie.

(Rédigé par Patricia Weiss et Thomas Seythal ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)