Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : relève ses perspectives malgré la baisse des ventes Cercle Finance • 31/07/2020 à 14:23









(CercleFinance.com) - Merck a relevé ses prévisions de résultats pour l'année, malgré l'impact de plus en plus négatif de Covid-19 sur ses résultats du deuxième trimestre. Le géant pharmaceutique a déclaré s'attendre désormais à un BPA compris entre 5,63 dollars et 5,78 dollars cette année, y compris un impact négatif du change d'environ 3%. En excluant ces éléments, le bénéfice net de Merck était de 3,5 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit 1,37 dollar par action, en hausse de 4% par rapport au même trimestre de l'année dernière, les frais de promotion et de vente ainsi que les dépenses de recherche et développement (R&D) ayant diminué. Les ventes du deuxième trimestre ont atteint 10,9 milliards de dollars, en baisse de 8% en raison de l'impact de la crise de Covid, malgré les ventes de son médicament phare contre le cancer Keytruda en hausse de 29% à 3,4 milliards de dollars, a déclaré le fabricant de médicaments.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +1.52% MERCK NYSE 0.00%