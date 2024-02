Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: rachat de l'activité aquaculture d'Elanco information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - Elanco Animal Health annonce avoir conclu un accord pour vendre son activité aquaculture à Merck Animal Health pour environ 1,3 milliard de dollars, ce qui représente environ 7,4 fois le chiffre d'affaires estimé de l'activité en question pour 2023.



La cession comprend les marques actuellement commercialisées, les projets de R&D en aquaculture, le transfert de sites de fabrication à l'Île-du-Prince-Édouard (Canada) et à Dong Nai (Vietnam), ainsi qu'environ 280 employés commerciaux et de fabrication.



Cette transaction permet à Merck Animal Health de mettre la main sur un portefeuille innovant de produits aquacoles d'eau froide et chaude dans les domaines des vaccins, des traitements antiparasitaires, des suppléments d'eau et de la nutrition.



L'opération permettra à Elanco de concentrer ses ressources sur d'autres opportunités. Soumise aux approbations réglementaires et aux autres conditions et ajustements habituels, elle devrait être finalisée vers le milieu de l'année.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE 0.00%