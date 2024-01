Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: rachat de Harpoon pour se renforcer dans l'oncologie information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé lundi qu'il allait racheter la société biotechnologique californienne Harpoon Therapeutics sur la base d'une valeur d'entreprise de 680 millions de dollars afin de diversifier son portefeuille dans le domaine de l'oncologie.



Le groupe pharmaceutique explique que l'opération va lui permettre de mettre la main sur HPN328, un anticorps monoclonal engageant les lymphocytes T qui cible la protéine DLL3, actuellement évalué en phase 1/2 chez certains patients atteints d'un cancer du poumon ou de tumeurs neuroendocrines.



Dans un communiqué, Merck - dont le brevet sur l'immunothérapie vedette Keytruda doit arriver à échéance à partir de 2028 - explique vouloir associer HPN328 à d'autres molécules appartenant à son portefeuille de projets actuel.



Aux termes de l'accord, le laboratoire prévoit d proposer 23 dollars en numéraire pour chaque action Harpoon, dont le conseil d'administration s'est unanimement prononcée en faveur de la transaction.



Celle-ci devrait être finalisée d'ici à la fin du premier semestre.





