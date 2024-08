Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: rachat d'un produit expérimental à Curon information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 14:25









(CercleFinance.com) - Merck annonce avoir conclu un accord définitif avec Curon Biopharmaceutical pour lui racheter son CN201, un nouvel anticorps bispécifique expérimental au stade clinique pour le traitement des maladies associées aux cellules B.



Selon les termes convenus, il acquerra la totalité des droits mondiaux sur CN201 moyennant un paiement initial de 700 millions de dollars, Curon pouvant ensuite recevoir jusqu'à 600 millions en paiements d'étapes de développement et réglementaires.



CN201 fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase 1 et de phase 1b/2 pour le traitement des patients atteints de formes récidivantes ou réfractaires du lymphome non hodgkinien (LNH) et de la leucémie lymphoïde aiguë (LAL) à cellules B, respectivement.



Soumise aux conditions habituelles, la transaction devrait être finalisée au cours de ce troisième trimestre et se traduire par une charge avant impôts d'environ 750 millions, soit environ 0,28 dollar par action, à inclure dans les résultats non-GAAP du groupe.





