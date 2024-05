Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: rachat d'EyeBio pour 1,3 milliard de dollars information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 14:08









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mercredi avoir conclu le rachat d'EyeBio pour un montant initial de 1,3 milliard de dollars, une opération qui va lui permettre de diversifier ses activités en prenant pied sur le marché de l'ophtalmologie.



EyeBio, une biotech non cotée en Bourse, s'est en effet spécialisée dans la prévention et le traitement de la perte de vision associée à l'épanchement vasculaire rétinien, une condition à l'origine de nombreuses maladies de l'oeil.



Son principal candidat-médicament, Restoret, est un anticorps tri-spécifique ayant obtenu des résultats cliniques positifs lors d'une étude de phase 1b/2a dans l'oedème maculaire diabétique et la dégénérescence maculaire liée à l'âge



Un essai de phase 2b/3 dans l'oedème maculaire diabétique doit débuter dans le courant du second semestre 2024.



Outre le paiement initial de 1,3 milliard de dollars en numéraire, les termes de la transaction prévoient le versement d'une somme additionnelle de 1,7 milliard de dollars en cas de l'atteinte de certaines étapes réglementaires et commerciales, ce qui pourrait porter le montant total de l'acquisition à trois milliards de dollars.



Le rachat, qui devrait être bouclé au troisième trimestre, va conduire Merck à passer une charge de 1,3 milliard de dollars, soit 0,50 dollar par action, dans ses comptes au moment de sa finalisation.





