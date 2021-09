Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : résultats encourageants dans le cancer de la prostate information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 14:36









(CercleFinance.com) - Merck et AstraZeneca ont annoncé aujourd'hui que les résultats d'un essai de phase III ont montré que l'association du Lynparza (olaparib) de Merck (MSD) et d'abiratérone avait généré une amélioration cliniquement et statistiquement significative de la survie sans progression radiographique, par rapport à l'abiratérone seul, chez les patients atteints de certains cancers de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC). L'essai témoigne aussi d'une tendance d'amélioration de la survie globale. 'Cependant, les données sont encore immatures et l'essai continuera d'évaluer la survie globale en tant que critère d'évaluation secondaire clé', précise le laboratoire ' Ces résultats passionnants démontrent le potentiel de Lynparza avec l'abiratérone pour devenir une nouvelle option de 1ère ligne pour les patients vivant avec cette maladie agressive ', a commenté Susan Galbraith, vice-présidente exécutive R&D en oncologie chez AstraZeneca.

