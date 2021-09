Merck proche de racheter Acceleron Pharma

(AOF) - Le laboratoire américain Merck est en discussions avancées pour acquérir Acceleron Pharma, ajoutant ainsi à son portefeuille de médicaments des traitements contre les maladies rares. La capitalisation boursière d'Acceleron est d'environ 11 milliards de dollars, indique le Wall Street Journal. Bloomberg avait écrit la semaine dernière que plusieurs groupes étaient intéressés par ce laboratoire, comme Bristol Myers Squibb, qui détient déjà 11,5 % de la société basée à Cambridge, dans le Massachusetts.

Acceleron produit notamment un médicament pour traiter l'hypertension artérielle pulmonaire et le Reblozyl, utilisé contre les troubles liés au sang. Bristol Myers a droit à des redevances sur ces médicaments. Merck a une capitalisation boursière d'environ 186 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.