Merck prévoit des ventes inférieures aux estimations pour 2026 en raison de pertes de brevets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes prévues pour 2026 sont comprises entre 65,5 et 67 milliards de dollars; les analystes estiment qu'elles s'élèveront à 67,6 milliards de dollars

Les ventes du 4ème trimestre se sont élevées à 16,4 milliards de dollars, Keytruda contribuant à hauteur de 8,37 milliards de dollars

Le directeur général Davis déclare qu'il est toujours à l'affût d'accords

Merck & Co MRK.N a prévu mardi des ventes et des bénéfices pour 2026 inférieurs aux estimations de Wall Street, car la perte de l'exclusivité des brevets sur le médicament contre le diabète Januvia et d'autres médicaments aura un impact plus important que ne le prévoient les analystes.

Les perspectives plus faibles que prévu ont éclipsé un rapport du quatrième trimestre dans lequel le fabricant de médicaments américain a dépassé les attentes, grâce à la forte demande pour son immunothérapie anticancéreuse à succès Keytruda.

Les actions du fabricant de médicaments ont chuté de 1,2 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 65,5 milliards de dollars à 67,0 milliards de dollars pour 2026, le haut de la fourchette étant inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 67,6 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

"La déconnexion avec le marché, franchement, se situe au niveau d'un grand nombre de nos anciens produits, et il s'agit de produits dont les brevets sont en grande partie arrivés à expiration", a déclaré le directeur général Rob Davis lors d'une interview. "Lorsque je regarde les moteurs stratégiques de cette entreprise, je suis en fait très confiant."

Il a déclaré que les médicaments qui seraient plus faibles que ne le prévoient les analystes comprennent Januvia et les médicaments apparentés Janumet et Janumet XR, ainsi que Bridion, une injection qui inverse l'effet des médicaments bloquant les muscles à la fin d'une opération chirurgicale. Les analystes s'attendaient déjà à une baisse significative des ventes de ces deux produits.

Le nouveau prix Medicare du Januvia - négocié dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation de l'ancien président Joe Biden - pourrait également nuire à ses ventes plus que ne l'estimaient les analystes.

Les ventes de Lagevrio, le traitement COVID-19 de Merck, devraient également être inférieures aux attentes des analystes, a déclaré M. Davis.

"Avec l'affaiblissement du COVID... nous avons constaté un certain ralentissement", a-t-il déclaré.

UN QUATRIÈME TRIMESTRE 2025 SOLIDE

Merck a déclaré un bénéfice ajusté de 2,04 dollars par action pour le trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 2,01 dollars.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 16,4 milliards de dollars, dépassant les estimations de Wall Street qui tablaient sur 16,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 5 % par rapport à la même période de l'année précédente.

La croissance des ventes a été principalement alimentée par Keytruda, dont les ventes ont augmenté de 7 % pour atteindre 8,37 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 8,23 milliards de dollars. Pour l'année, les ventes de Keytruda se sont élevées à 31,7 milliards de dollars.

Cette performance a permis de compenser la chute brutale de 34 % des ventes de Gardasil, son vaccin contre le papillomavirus humain, qui ont atteint 1,03 milliard de dollars au cours du trimestre. La société a dû faire face à une faible demande pour ce vaccin en Chine, ce qui l'a amenée à interrompre les livraisons dans ce pays.

Merck a conclu deux accords de l'ordre de 10 milliards de dollars en 2025, en achetant Cidara Therapeutics et Verona Pharma afin d'acquérir de nouveaux médicaments avant que Keytruda, le médicament sur ordonnance le plus vendu au monde, ne perde la protection de son brevet plus tard dans la décennie.

M. Davis a déclaré que la société continuerait à rechercher des accords pour des traitements oncologiques, cardiométaboliques et immunologiques.

"Nous continuons à nous situer dans la fourchette de 1 à 15 milliards de dollars, mais comme nous l'avons toujours dit, nous sommes prêts à aller plus loin si nous voyons une opportunité scientifique qui apporte de la valeur", a-t-il déclaré.