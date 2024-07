Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: présentera ses avancées sur le VIH au congrès AIDS 24 information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - Merck annonce sa participation à la 25e Conférence internationale sur le sida (AIDS 2024) qui se tiendra à Munich, du 22 au 26 juillet 2024.



Le laboratoire présentera des données de son programme de recherche sur le VIH, notamment les résultats de la Phase 1 sur l'interaction entre le MK-8527 et un contraceptif oral.



Merck organisera également deux symposiums sur la stigmatisation liée au VIH et sur l'importance du choix dans le traitement et la prévention du VIH.



Paul Schaper, vice-président de Merck, a souligné l'importance de cet événement pour la communauté mondiale du VIH et l'implication du labo dans la recherche sur le VIH depuis plus de 35 ans.





