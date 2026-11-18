Le laboratoire pharmaceutique américain a annoncé l'intention de Thomas H. Glocer de quitter son conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires, prévue en mai 2027.

Pour assurer sa succession, les membres indépendants du conseil d'administration ont d'ores et déjà nommé Douglas M. Baker, Jr. au poste d'administrateur référent indépendant (independent lead director). Cette nomination prendra effet le 1er janvier 2027.

Membre du conseil d'administration de Merck depuis 2022, Douglas M. Baker, Jr. dispose d'une solide expérience en gouvernance d'entreprise et en gestion organisationnelle, acquise au sein de sociétés cotées d'envergure mondiale. Il a notamment occupé les fonctions de président-directeur général d'Ecolab Inc., fournisseur de services et de technologies dans les domaines de l'eau et de l'hygiène pour les secteurs alimentaire, hôtelier, industriel et énergétique, et siège également au conseil d'administration de la Mayo Clinic.