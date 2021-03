Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : Organon va racheter Alydia Health pour 240M$ Cercle Finance • 30/03/2021 à 15:13









(CercleFinance.com) - Une fois le spin-off de Merck réalisé et la scission d'Organon effective, Organon rachètera Alydia Health, une société de dispositifs médicaux qui se concentre notamment sur la prévention des hémorragies post-partum (HPP), a annoncé Merck aujourd'hui, après la conclusion d'un accord définitif avec Alydia Health. Organon a accepté d'acquérir Alydia Health pour 240 M$ soit un paiement initial de 215 M$ suivi d'un paiement d'étape de 25 M$. Le paiement initial sera réglé en deux fois, 50 M$ étant réglés avant la scission d'Organon suivi d'un versement de 165 M$ lors de la finalisation de l'acquisition. 'Cette acquisition s'aligne sur la stratégie d'Organon visant à devenir un leader mondial de la santé des femmes en concentrant le développement de nos produits sur ses besoins médicaux non satisfaits', a déclaré Kevin Ali, directeur général d'Organon. L'achèvement du spin-off Merck/Organon est actuellement prévu à la fin du deuxième trimestre de 2021.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -0.30% MERCK NYSE -1.41%