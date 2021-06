Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : nouvelles données autour du Keytruda Cercle Finance • 07/06/2021 à 16:45









(CercleFinance.com) - Merck et Eisai ont annoncé aujourd'hui de nouvelles données expérimentales issues d'un essai pivot de phase III évaluant l'association de Keytruda et de Lenvima par rapport au sunitinib, dans le cadre du traitement de première intention des patients atteints d'un carcinome rénal avancé (CCR). Les données témoignent d'une amélioration de la qualité de vie pour les patients ayant reçu Keytruda plus Lenvima par rapport au sunitinib, 'ce qui confirme l'importance de cette combinaison en tant que nouvelle option de traitement de première ligne potentielle pour les patients', note le Dr Robert Motzer, oncologue au Memorial Sloan Kettering Cancer Center. ' Ces résultats reflètent l'engagement commun d'Eisai et de Merck à poursuivre sans relâche des recherches scientifiques approfondies dans le but d'améliorer les soins contre le cancer', a déclaré le Dr Takashi Owa, directeur de la création de médicaments et chef Responsable de la découverte, Groupe d'affaires en oncologie chez Eisai.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -1.77% MERCK NYSE -1.31%