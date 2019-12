Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : nouvelles approbations des autorités japonaises Cercle Finance • 20/12/2019 à 16:18









(CercleFinance.com) - Merck a déclaré que son immunothérapie Keytruda avait reçu de nouvelles approbations des autorités de santé japonaises pour le carcinome rénal avancé et le cancer de la tête et du cou. L'Agence japonaise des produits pharmaceutiques et médicaux (PMDA) a approuvé Keytruda en association avec Inlyta de Pfizer pour le traitement de première ligne des patients atteints d'un carcinome rénal radicalement non résécable ou métastatique. Les régulateurs japonais ont également approuvé Keytruda en combinaison avec la chimiothérapie pour le traitement de première ligne des patients atteints d'un cancer métastatique récurrent ou distant de la tête et du cou a déclaré Merck. Ces formes agressives de cancer ont toujours été associées à de mauvais résultats.

