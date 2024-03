Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: nouvelle indication approuvée pour Keytruda en Europe information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 14:56









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé jeudi que la Commission européenne avait accordé une autorisation de mise sur le marché à Keytruda, son immunothérapie vedette, dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules opérable et à haut risque de récidive.



L'approbation de Bruxelles porte, plus précisément, sur l'association de Keytruda et d'une chimiothérapie dans le traitement néoadjuvant (préopératoire) de la maladie, puis en tant que monothérapie en tant que traitement d'appoint.



Merck précise qu'il s'agit de la première fois qu'une thérapie anti-PD-1/L1 est approuvée en ce qui concerne le traitement du cancer du poumon non à petites cellules opérable en Europe.



Il s'agit par ailleurs de la sixième indication obtenue par Keytruda dans le traitement du cancer bronchique sur le Vieux Continent.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE -0.07%