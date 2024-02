Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: nouvelle approbation pour Keytruda au Canada information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 13:58









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé lundi que l'agence sanitaire canadienne avait approuvé son immunothérapie vedette Keytruda en tant que traitement de première intention dans les tumeurs cancéreuses de l'estomac.



Le groupe biopharmaceutique américain indique que Santé Canada a autorisé la commercialisation de l'anticorps en association avec le trastuzumab et une chimiothérapie pour le traitement des patients atteints d'un adénocarcinome gastrique ou de la jonction oesophago-gastrique.



Le feu vert de l'autorité canadienne porte sur la forme non opérable, localement avancée ou métastatique de la maladie, HER2 positif, dont les tumeurs expriment le gène PD-L1.



L'approbation est fondée sur les résultats d'une étude de phase III ayant démontré une amélioration statistiquement significative de la survie sans progression de la maladie.



Dans un communiqué, Merck rappelle que les patients atteints d'un adénocarcinome gastrique ou de la jonction oesophago-gastrique à un stade avancé, une maladie difficile à traiter, devaient jusqu'ici composer avec des options de traitement limitées.



Approuvé pour la première fois au Canada en 2015, Keytruda est actuellement indiqué dans plusieurs maladies, entre autres le cancer de la vessie, le lymphome de Hodgkin classique ou le cancer du col de l'utérus.





