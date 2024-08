Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: nouvelle approbation pour Keytruda au Canada information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 16:53









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé jeudi que son immunothérapie vedette Keytruda avait été approuvée au Canada dans le traitement des patients atteints d'un cancer de la vessie.



Plus précisément, l'autorisation accordée par Santé Canada porte sur l'association de Keytruda avec l'enfortumab védotine (Padcev) pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer urothélial non résécable localement avancé ou métastatique n'ayant jamais reçu de traitement à action générale.



Merck souligne que l'approbation est fondée sur les résultats d'une étude clinique de phase III ayant démontré une amélioration statistiquement significative de la survie globale et de la survie sans progression de la maladie chez les patients ayant bénéficié du traitement à comparer avec une chimiothérapie.



Approuvé pour la première fois au Canada en 2015, le Keytruda est actuellement indiqué pour plusieurs types de cancer allant du cancer colorectal au mélanome.



On estime que le cancer de la vessie touche plus de 12.000 Canadiens chaque année.





