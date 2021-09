Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : nouvelle approbation du Keytruda en Chine information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui que le Keytruda avait été approuvé par la National Medical Products Administration (NMPA) en Chine en association avec une chimiothérapie à base de platine et fluoropyrimidine, pour le traitement de première intention des patients atteints d'un carcinome localement avancé non résécable ou métastatique de l'oesophage ou de la jonction gastro-oesophagienne (JEG). Avec cette approbation, Keytruda est désormais approuvé pour huit indications dans cinq types de cancer différents en Chine, souligne Merck. ' Nous sommes ravis d'apporter cette nouvelle option de traitement combiné avec Keytruda, une option qui a montré des améliorations significatives de la survie sans progression et de la survie globale pour les patients atteints de cancer de l'oesophage en Chine ', a déclaré Anna Van Acker, présidente de Merck (MSD) Chine.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -2.65% MERCK NYSE -2.35%