Merck: nouvelle approbation de la FDA pour Keytruda

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé hier que la FDA avait approuvé le Keytruda associé au carboplatine et au paclitaxel, suivi par Keytruda seul, pour traiter les patientes adultes atteintes de carcinome endométrial avancé ou récurrent.



Cette approbation repose sur les résultats d'un essai de ph. III qui a démontré une réduction significative du risque de progression de la maladie ou de décès.



Cet essai est le premier à évaluer statistiquement une immunothérapie anti-PD-1 combinée à une chimiothérapie chez des patients avec des tumeurs pMMR et dMMR.



Cette approbation est importante, car le cancer de l'endomètre est en augmentation et devrait surpasser les décès par cancer de l'ovaire en 2024, souligne le laboratoire.





