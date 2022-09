Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: nouvel essai de phase III dans le VIH information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 16:43









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi qu'il allait démarrer un nouvel essai clinique de phase III visant à évaluer l'efficacité d'une moindre dose de son comprimé Islatravir dans le traitement du VIH 1.



Le groupe pharmaceutique américain explique que certains patients qui participent actuellement à une étude de phase II vont avoir la possibilité de bénéficier d'une dose inférieure du médicament, qui continuera en revanche d'être associé au Doravirine.



Dans un communiqué, Merck souligne que la Food and Drug Administration (FDA) a validé ce plan d'action.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris -0.34% MERCK NYSE -0.43%