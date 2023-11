Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: nouvel avis favorable de l'UE pour Keytruda information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 14:06









(CercleFinance.com) - Des experts de l'Agence européenne du médicament (EMA) ont rendu vendredi un avis favorable à l'autorisation de l'utilisation du Keytruda dans le traitement du cancer des voies biliaires, élargissant encore un peu plus la gamme thérapeutique dont jouit l'immunothérapie vedette de Merck.



Le groupe pharmaceutique américain indique que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA a recommandé l'homologation du médicament dans le traitement en première ligne du cancer des voies biliaires.



Son opinion positive concerne les formes non opérables et localement avancée ou métastatique de la maladie, en plus de l'administration d'une chimiothérapie à base de gemcitabine et de cisplatine.



Alors que ce type de patients doivent habituellement faire face à de faibles taux de survie, une étude clinique de phase III menée sur Keytruda avait conclu à une amélioration significative de leur survie globale.





