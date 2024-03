Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: nouveaux résultats prometteurs pour le Keytruda information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 16:35









(CercleFinance.com) - Merck faut savoir qu'un essai de phase 3 portant sur Keytruda en association avec la chimioradiothérapie (CRT) a atteint son critère d'évaluation principal de survie globale (SG) pour le traitement des patientes nouvellement diagnostiquées atteintes d'un cancer du col de l'utérus localement avancé à haut risque.



Les résultats seront présentés lors d'une prochaine réunion médicale et partagés avec les autorités réglementaires du monde entier.



' Il s'agit du premier essai de phase 3 dans lequel un régime basé sur l'immunothérapie a montré une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative de la survie globale par rapport à la chimioradiothérapie seule ', a déclaré le Dr Gursel Aktan, vice-président du développement clinique mondial chez Merck Research Laboratories.



'Ces résultats sont importants tant pour les patients que pour la communauté médicale et renforcent les données précédentes montrant désormais que ce régime a le potentiel de prolonger la vie des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus localement avancé', a déclaré le Prof. Domenica Lorusso, chercheuse principale de l'étude, chercheuse principale d'ENGOT et professeur d'obstétrique et de gynécologie à l'Université Humanitas.







Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE -0.27%