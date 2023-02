Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: nouveau programme clinique de phase 3 contre le VIH information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 13:00









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui ouvrir les inscriptions à son nouveau programme clinique de phase 3 portant sur l'islatravir expérimental à 0,25 mg une fois par jour en association avec la doravirine 100 mg pour le traitement de l'infection par le VIH.



' Nos analyses approfondies de l'efficacité et de l'innocuité du programme clinique d'islatravir au cours de l'année écoulée ont fourni des informations essentielles pour façonner nos recherches à l'avenir ', a déclaré Todd Correll, directeur exécutif, chef de l'équipe de développement de produits DOR/ISL chez Merck Research Laboratories.



' Nous pensons que l'islatravir en association avec la doravirine a le potentiel d'aider à faire une différence pour les personnes vivant avec le VIH et nous sommes ravis d'ouvrir l'inscription à nos nouveaux essais cliniques de phase 3', ajoute le responsable.





