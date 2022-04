Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: nouveau directeur du pôle Human Health International information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 17:21









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui la nomination de Joseph Romanelli en tant que directeur de l'activité santé humaine internationale (Human Health International). A ce titre, il rejoindra l'équipe de direction de Merck à compter du 1er août 2022.



Joseph Romanelli aura notamment la responsabilité financière de cette activité dont le chiffre d'affaires s'approche des 22 milliards de dollars. Il dirigera une équipe de 14 000 salariés répartis à travers plus de 75 marchés en dehors des États-Unis.



Pour Joseph Romanelli, il s'agit d'un retour chez Merck puisqu'il avait intégré la société en 1996 avant d'y occuper divers postes stratégiques et opérationnels. Entre 2016 et 2021, il avait notamment occupé la direction des activités en Chine, à Shanghai.



Depuis 2021, Joseph Romanelli travaillait comme directeur général de JiXing Pharmaceuticals, une société biopharmaceutique basée en Chine.







