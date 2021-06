Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : nomme un vice-président responsable de la stratégie Cercle Finance • 25/06/2021 à 16:02









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé hier en fin de journée la nomination de Michael Klobuchar, à compter du 5 juillet, en tant que vice-président exécutif et directeur de la stratégie, un poste nouvellement créé. Michael Klobuchar deviendra également membre du comité exécutif de Merck et dirigera l'avancement et l'exécution de la stratégie de l'entreprise. Jusqu'à présent, il occupait un poste de vice-président senior chez Merck Research Laboratories en charge des finances et de la gestion du projet mondial et des alliances (Finance and Global Project and Alliance Management). Michael Klobuchar a rejoint Merck en 1998 en tant qu'ingénieur avant d'occuper différents rôles techniques, opérationnels et financiers clés dans plusieurs domaines de l'entreprise. Titulaire d'un baccalauréat de sciences en génie chimique de l'Université Purdue (Indiana), il est aussi diplômé d'une maîtrise de sciences en génie chimique de l'Université Rutgers (New Jersey) et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Villanova (Pennsylvanie).

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -0.37% MERCK NYSE +0.34%