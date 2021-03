Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : mouvements dans l'organigramme Cercle Finance • 17/03/2021 à 15:01









(CercleFinance.com) - Merck annonce aujourd'hui le départ de Michael T. Nally, responsable du marketing de la division Human Health, à compter de la fin du mois de mars. Parallèlement, le laboratoire annonce la nomination effective de Frank Clyburn en tant que président de Human Health. Jusqu'à présent directeur commercial de cette branche, il en dirigera désormais les activités commerciales et marketing, précise Merck. Le laboratoire rappelle enfin que Robert M. Davis, actuel vice-président exécutif deviendra président de Merck à compter du 1er avril 2020 puis directeur général à compter du 1er juillet.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +0.93% MERCK NYSE +0.66%