Merck: met un terme à deux études de phase III sur Keytruda

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé l'arrêt de deux essais cliniques de phase 3 qui portaient sur le Keytruda.



Le premier essai, KEYNOTE-867, évaluait l'efficacité du Keytruda en combinaison avec la radiothérapie pour le cancer du poumon non à petites cellules. Il a été arrêté car il n'a pas montré d'amélioration significative de la survie par rapport au placebo, et était associé à des effets indésirables plus graves.



De même, l'essai KEYNOTE-630, qui testait le Keytruda comme traitement adjuvant pour un carcinome épidermoïde cutané, a été arrêté pour 'futilité'.



Merck a informé les investigateurs et les patients, et les résultats seront partagés avec la communauté scientifique





Valeurs associées MERCK 117,43 USD NYSE +0,80%