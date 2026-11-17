Merck MRK.N a annoncé mardi qu'elle allait mettre fin au développement d'un médicament expérimental destiné au traitement de certaines formes de cancer du sang, après qu'une évaluation a suggéré que les bénéfices du traitement pourraient ne pas l'emporter sur ses risques.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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