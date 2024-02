Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: lourd repli du bénéfice ajusté au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 13:03









(CercleFinance.com) - Merck annonce que ses ventes sont ressorties à 14,63 Mds$ au titre du 4e trimestre 2023, en hausse de 6% par rapport à la même période un an plus tôt (+7% à change constant).



L'essentiel de l'activité (13,1 Mds$) est associé à la division pharmaceutique qui progresse de 8%.



Le bénéfice ajusté trimestriel ressort à 66 M$, loin des 4129 M$ du 4e trimestre 2022 (soit -98%) et laisse apparaître un BPA ajusté de 0,03$, contre 1,62$ un an plus tôt, un recul notamment lié à la collaboration mise en place avec Daiichi Sankyo (soit 1,69$ par action).



Sur l'ensemble de l'année, les ventes de Merck ressortent à 60,1 Mds$ en hausse de 1% par rapport à 2022 (+4% à change constant), avec un bénéfice ajusté de 3,83 Mds$, en recul de 80% (-75% à change constant) et un BPA ajusté de 1,51$ (-80%, ou -75% à change constant vs 2022).



Robert M. Davis, le p.d.-g. considère l'année 2023 comme 'très solide' avec le développement ' de thérapies et vaccins transformateurs qui contribueront à sauver et à améliorer des vies dans le monde'.



'Nous avons également investi environ 30 milliards de dollars en R&D afin de propulser la prochaine génération d'innovations percutantes', a-t-il indiqué en substance.



Pour 2024, Merck anticipe des ventes comprises entre 62,7 et 64,2 Mds$ pour un BPA ajusté compris entre 8,44 et 8,59$.







