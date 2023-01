Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: les résultats de l'offre sur Imago BioSciences information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 12:54









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui la réussite de l'offre publique d'achat en espèces, par l'intermédiaire d'une filiale, de toutes les actions ordinaires en circulation d'Imago BioSciences à un prix d'achat de 36,00 $ par action en espèces.



À l'expiration de l'offre d'achat, 31 307 028 actions ordinaires d'Imago ont été valablement apportées et non retirées de l'offre d'achat, ce qui représente environ 89,2 % du nombre total d'actions en circulation d'Imago sur une base entièrement diluée.



Merck a l'intention de conclure aujourd'hui l'acquisition d'Imago par une fusion de la filiale à part entière de Merck avec Imago.



Après la réalisation de la fusion, Imago deviendra une filiale à part entière de Merck et les actions ordinaires d'Imago ne seront plus cotées ou négociées sur le Nasdaq Global Market.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris -0.77% MERCK NYSE +0.41%