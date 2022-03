Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: les promesses d'un essai du Keytruda dans le mélanome information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 16:06









(CercleFinance.com) - Merck fait savoir qu'un essai de phase 3 portant sur Keytruda comme traitement adjuvant dédié aux patients atteints de mélanome de stade IIB et IIC réséqué a atteint son critère d'évaluation secondaire clé de survie sans métastase à distance (DMFS) lors d'une analyse intermédiaire prédéfinie.



Lors de cet essai, le traitement a démontré une amélioration statistiquement significative du critère d'évaluation de la DMFS par rapport au placebo chez ces patients. Aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé.



Les résultats complets de cette analyse seront présentés lors d'une prochaine réunion médicale, précise le laboratoire.



'L'objectif du traitement adjuvant est de retarder la récurrence de la maladie, en particulier les métastases à distance', explique le Dr. Scot Ebbinghaus, vice-président de la recherche clinique chez Merck Research Laboratories.







