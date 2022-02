Merck: les livraisons de molnupiravir effectuées aux USA information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 14:11

(CercleFinance.com) - Merck et Ridgeback Biotherapeutics ont annoncé mardi avoir livré plus de trois millions d'unités de leur traitement anti-Covid aux Etats-Unis, moins de deux mois après l'autorisation en urgence du médicament.



Le géant biopharmaceutique et son partenaire indiquent que le gouvernement américain a désormais reçu les 3,1 millions de traitements de molnupiravir qu'il avait commandés l'an dernier.



Dans un communiqué, Merck et Ridgeback précise que le Département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) a mis en place un site Web permettant aux professionnels de santé de s'approvisionner en molnupiravir au plus proche de leur localisation.



Fin décembre, la FDA avait autorisé l'utilisation de molnupiravir chez les patients atteints des formes légères ou modérées de la Covid présentant des risques de progression vers une forme grave de la maladie.



Les livraisons du médicament surviennent alors que plus de 2000 personnes meurent chaque jour du Covid-19 aux Etats-Unis.