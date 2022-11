Merck : les " Big 3 ", moteur de sa croissance organique au troisième trimestre

(AOF) - Entreprise allemande opérant dans les domaines de la pharmacie et de la chimie, Merck a poursuivi sa croissance au troisième trimestre 2022 malgré un environnement opérationnel externe difficile. Les ventes du groupe ont augmenté de 16,8 % à 5,8 milliards d'euros. Ces trois secteurs d'activité ( les " Big 3 " comprenant les solutions de traitement et services pour les sciences de la vie, les nouveaux produits de santé et les solutions pour les les semi-conducteurs) ont été les principaux moteurs de la forte croissance organique de 7,1 % de ses ventes.

Malgré la hausse des coûts des matières premières, de l'énergie et de la logistique, l'Ebitda ajusté a augmenté organiquement de 7,5 % à 1,8 milliards d'euros. La hausse des bénéfices dans les secteurs d'activité Life Science et Healthcare a contribué à cette augmentation de l'Ebitda ajusté.

Pour l'ensemble de l'année, Merck a donné ses prévisions et vise maintenant un BPA ajusté entre 9,90 et 10,70 euros, un Ebitda ajusté entre 6,8 et 7,2 milliards et un chiffre d'affaires entre 22 et 22,9 milliards. Le groupe allemand a pour objectif aussi d'atteindre un chiffre d'affaires pour 2025 à hauteur de 25 milliards d'euros.

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.