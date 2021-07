Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : le Verquvo autorisé dans le marché européen information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 16:16









(CercleFinance.com) - Merck annonce aujourd'hui que la Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché dans l'UE du Verquvo (vericiguat), un traitement indiqué dans l'insuffisance cardiaque développé conjointement avec Bayer. ' Cette annonce reflète une étape réglementaire importante dans le développement de ce médicament ', a déclaré le Dr Roy Baynes, vice-président senior et responsable du développement clinique mondial chez Merck Research Laboratories. ' L'approbation de Verquvo dans l'UE offrira aux médecins, aux professionnels de la santé et aux patients une option thérapeutique importante pour compléter les thérapies actuellement disponibles pour l'insuffisance cardiaque', a-t-il ajouté. Déjà approuvé aux Etats-Unis et au Japon, vericiguat fait actuellement l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché en Chine ainsi que dans plusieurs autres pays du monde.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -1.93% MERCK NYSE -0.13%