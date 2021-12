Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: le molnupiravir approuvé pour urgence au Japon information fournie par Cercle Finance • 24/12/2021 à 13:28









(CercleFinance.com) - Merck et Ridgeback annoncent que le Ministère japonais de la Santé a accordé une approbation spéciale pour urgence au Japon pour le molnupiravir, leur médicament antiviral oral expérimental pour les maladies infectieuses causées par le SRAS-CoV-2.



En vertu d'un accord d'approvisionnement annoncé précédemment, le gouvernement japonais achètera aux deux laboratoires pharmaceutiques 1,6 million de traitements de molnupiravir pour accélérer l'accès aux patients.



'Molnupiravir, premier antiviral oral contre la Covid-19 à recevoir une autorisation dans le monde, est maintenant autorisé aux États-Unis, au Royaume Uni et au Japon ; Des soumissions réglementaires sont en cours d'examen dans le monde entier', soulignent-ils.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris -1.72% MERCK NYSE -0.53%