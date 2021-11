Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : le gouvernement US réserve des doses de molnupiravir information fournie par Cercle Finance • 09/11/2021 à 15:32









(CercleFinance.com) - Merck et Ridgeback Biotherapeutics ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement des États-Unis comptait acquérir 1,4 million de doses supplémentaires de molnupiravir, un médicament antiviral oral expérimental contre la Covid, pour 1 milliard de dollars, à condition que le médicament obtienne une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) ou une approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Cette opération porte à 3,1 millions le nombre de doses que le gouvernement s'est engagé à acheter pour près de 2,2 milliards de dollars. D'autres options peuvent encore être exercées pour l'acquisition deux millions de doses supplémentaires, précise Merck.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +1.89% MERCK NYSE -0.73%