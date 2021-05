Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : le CHMP recommande l'approbation du Keytruda Cercle Finance • 24/05/2021 à 13:02









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait adopté un avis favorable concernant le Keytruda, recommandant son usage en association avec une chimiothérapie à base de platine et de fluoropyrimidine, dans le cadre du traitement de première intention des patients atteints de certains carcinomes non résécables ou métastatiques localement avancés de l'oesophage ou d'une jonction gastro-oesophagienne. La recommandation du CHMP va maintenant être examinée par la Commission européenne pour l'autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne, et une décision finale est attendue au deuxième trimestre 2021, précise le laboratoire. Alors que les patients atteints d'un cancer de l'oesophage métastatique sont actuellement confrontés à des taux de survie à cinq ans de seulement 5%, le protocole de soin testé incluant le Keytruda a permis de réduire le risque de progression de la maladie ou de décès de 35%. Le Keytruda est étudié dans plusieurs contextes et divers stades du cancer gastro-intestinal - y compris les cancers de l'oesophage, de l'estomac, de l'hépatobiliaire, du pancréas, du colorectal et de l'anus.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE -0.51%